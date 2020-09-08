Франция отложила переговоры о политике безопасности и сотрудничестве с РФ после отравления Навального

Франция сообщила об отсрочке двусторонних переговоров с министрами иностранных дел и обороны России, которые были запланированы на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, которую получило агентство Reuters.

"Учитывая текущие обстоятельства и после обмена мнениями с российскими властями, создание франко-российского совета по сотрудничеству в области безопасности был перенесен на более поздний срок", - говорится в заявлении французского МИД.

Французская делегация должна была отправиться в Россию 14 сентября.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.