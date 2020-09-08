В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева. ФОТОрепортаж
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Во время рабочей поездки в Житомирскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета", - говорится в сообщении.
Кроме того, Президент поздравил сотрудников музея с присвоением заведению статуса "Национальный". Соответствующий указ был подписан сегодня.
"Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому", - сказал Зеленский.
"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - добавил Президент Украины.