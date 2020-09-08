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В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева. ФОТОрепортаж

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Во время рабочей поездки в Житомирскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 01

"Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета", - говорится в сообщении.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 02
В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 03
В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 04

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Кроме того, Президент поздравил сотрудников музея с присвоением заведению статуса "Национальный". Соответствующий указ был подписан сегодня.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 05

"Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому", - сказал Зеленский.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 06
В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 07

"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - добавил Президент Украины.

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Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • 133133
    чувак с развлекательными экскурсиями колесит по Украине, называя это рабочими поездками,

    а всю внешнюю политику делает кремлёвский резидент Ермак.

    Зашибись !
  • Речь Брежнева
    Клоун стерхоподобный масочный...лат.назв.урнинг
  • алексей свиридов d126c789
    Коротышку в космос занесло.
    Незнайка на Луне, бл.
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