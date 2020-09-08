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Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба

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Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы Черкасской области
Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь, а для контактировавших с ними - откроют изолятор.

Об этом сегодня говорили на встрече со специалистами Гопродпотребслужбы Черкасской области президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рибницкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.

Участники встречи также обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях. Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош га-Шана.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболело 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • tamerlan
    Говоришь с ковидом боремся? Ну-ну.
  • Игорь Монахов
    хм.. и не забудь еще про "зеленый хасидский табор" который временно кантуется на Банковой, в ВР, и Кабмине...
  • Шрек Баблокат
    Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1406
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