Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба

Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь, а для контактировавших с ними - откроют изолятор.

Об этом сегодня говорили на встрече со специалистами Гопродпотребслужбы Черкасской области президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рибницкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.

Участники встречи также обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях. Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош га-Шана.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболело 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

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