Израиль направляет своих полицейских в Умань, - Енин

Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он отметил: "7 сентября обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а 8 сентября правительство Израиля подтвердил МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции".

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