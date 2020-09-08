Израиль направляет своих полицейских в Умань, - Енин
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Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Он отметил: "7 сентября обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а 8 сентября правительство Израиля подтвердил МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции".