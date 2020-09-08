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Израиль направляет своих полицейских в Умань, - Енин

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Израиль направляет своих полицейских в Умань, - Енин
Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он отметил: "7 сентября обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а 8 сентября правительство Израиля подтвердил МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Eugeniusz 1
    Лучше немецких полицейских, они точно знают как их успокоить, традиции как ни как
  • Игорь 4397
    Шестеро хасидов срочно записались в полицию, шобы попасть в Умань. )))))
  • Yurii Sliusarchuk
    оба на ...Україна не держава а територія ...хто хоче "направляет" що хоче ...мізки є ?
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