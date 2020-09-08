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В Беларуси заявили о формировании оппозиционных отрядов самообороны

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В Беларуси заявили о формировании оппозиционных отрядов самообороны
Белорусская оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram канал "NEXTA Live".

Планируется, что группы дружинников будут состоять из 10-15 человек.

"По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задача дружин - мониторить ситуацию. При появлении силовиков - предупреждать об этом протестующих через общие чаты.

"Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте с них маски, становитесь в сцепки", - сообщает "NEXTA Live".

Кроме того, одна из главных задач самообороны - следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

"Советуем носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бейджи и т.д. По завершении акций эти отличия лучше снимать, когда вы направляетесь домой", - говорится в сообщении.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Некто Максим
    Они же не хотят чтобы было, как в Украине...

    Только лидеров оппозиции выдворили из Бульбароссии, сразу трезвые мысли у народа стали озвучиваться.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Давно пора начинать самообороняться, а то вас дубинками до посинения лупят, а вы с видосиками, прикольчиками и любовью ко всему. Так за власть не борятся с упоротыми
  • Микола Арсенич
    Ну накінець , до них дійшло
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