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В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды. ФОТОрепортаж

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В 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко проходят батальонные тактические учения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 01

По легенде учений, враг занял выгодный рубеж на высоте и заминировал дамбу. Под прикрытием артиллерии, пехотинцы параллельно форсировали водную преграду на БТР-4Е и наступали с суши.

В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 02
В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 03

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В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 04

"В результате наступательной операции, противника был уничтожен", - говорится в сообщении.

В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 05
В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 06
В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 07

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    92-я получив новые БТР уже и по-взрослому смотрится, настоящая механизированная. Традицию надо продолжить и по остальным
  • Said_
    А можна таке саме, тільки не навчаннях?
    Та про що це я? Хоч би за навчання нікого не покарали...
  • Elvis2
    Смотрятся нормально.
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