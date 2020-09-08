В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды. ФОТОрепортаж
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В 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко проходят батальонные тактические учения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По легенде учений, враг занял выгодный рубеж на высоте и заминировал дамбу. Под прикрытием артиллерии, пехотинцы параллельно форсировали водную преграду на БТР-4Е и наступали с суши.
"В результате наступательной операции, противника был уничтожен", - говорится в сообщении.