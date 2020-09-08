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Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза

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Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, кроме введения односторонних мер.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон об этом она сказала 8 сентября на закрытом заседании парламентской фракции христианских демократов в Берлине, сообщило агентство Bloomberg.

Меркель заявила, что отравление Навального не было направлено на Германию, поэтому является проблемой для всего Европейского союза.

На встрече она указала, что еще не приняла окончательного решения о том, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода "Северный поток – 2".

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Bill Pecos
    Меркeл , чего там согласовывать ? Обяви об отказе от СП2 это будет ответ . Остальные озабоченности засунь Шредеру в дупу .
  • NonCFist
    _За СП-2 и заигрывание с людоедами расплатитесь жизнями, своими и своих детей, жадные, близорукие тупицы.
  • Sophia-Maria Duglass
    выразят озабоченность ?
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