Цель Мининфраструктуры - до 2024 года снизить на 30% аварийность на дорогах, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины планирует снижение аварийности на украинских дорогах минимум на 30% до 2024 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Наш главный приоритет - это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине является недопустимо высоким. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП. Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста - снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году", - отметил глава Мининфрастуктуры.

По словам Криклия, это позволит уберечь более 1 000 человеческих жизней ежегодно.

Министр также добавил, что действующая программа безопасности движения, финансирование которой в 2020-м составляет 3,2 млрд грн, требует качественно нового видения и совершенствования. "Мы уже провели закупки на 87%, и это при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%. Пока же мы определили 100% выполнения программы как главную задачу для наших учреждений. Но вместе с этим мы будем совершенствовать и создавать новые эффективные механизмы повышения безопасности на наших дорогах ", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры подготовило законопроект, чтобы решить проблему некачественных маршруток

Группа при Министерстве инфраструктуры уже разработала стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, она включает в себя:

- цифровизацию и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

- развитие современной инфраструктуры безопасности;

- создание условий и правил на рынке перевозок, исключающие пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

- долговременную масштабную кампанию, призванную существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для таксистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры