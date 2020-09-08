На оборону не выдано ни одной госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности

Народный депутат Украины Михаил Забродский высказался относительно результатов деятельности власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Забродский отметил: "Пришла осень и, уже традиционно, пора говорить об отчете действующей властной команды за год деятельности и планы на следующий год. Сфера национальной безопасности и обороны нашей страны не является исключением из этого вполне логичной планировочно-отчетной модели, которую мир использует сотни лет.

Особенность заключается лишь в том, что отчитываться отечественному оборонному ведомству необходимо по конкретным направлениям. Заявления и призывы общего содержания уже трудно воспринимаются. А вопрос в прошлом году не только остаются, их перечень стремительно пополняется. Попробуем разобраться. Речь - о выполнении ГОЗ (Гособоронзаказа) 2020 года!

С чем оборонное ведомство подходит к концу года? Перечень печальных "достижений" слишком неутешительный. Стоит остановиться на некоторых из них ..."

Читайте также - На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках, - Арахамия

Нардеп продолжил: "Во-первых, это срыв предоставления государственных гарантий под выполнение ГОЗ текущего года. По состоянию на 1 сентября 2020 года, согласно открытого реестра Министерства финансов Украины, ни одной государственной гарантии в этом году не выдано! Саботаж предоставления государственных гарантий происходит даже вопреки Указу Президента Украины!

Во-вторых, отказ от финансирования ракетных программ. "Нептун" - с помпой принят на вооружение, но пока не предусмотрена закупка! Руководство Минобороны на начало года не включило "Нептун" в ГОЗ-2020 и обещало, что сразу по результатам государственных испытаний будет подписан контракт как минимум на дивизион. Уже сентябрь, испытания завершены еще в июле - а в ГОЗе комплекса "Нептун" до сих пор нет!"

"В-третьих, сознательное затягивание подписания и финансирования государственных контрактов по позициям, что уже есть в ГОЗ 2020 года. Это контракты на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артиллерийские выстрелы для Д-20, боевые машины пехоты БМП-2, крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett и это - далеко не полный перечень ... Можно утверждать о сознательном затягивании руководством Министерства обороны Украины процесса заключения государственных контрактов с уполномоченными субъектами хозяйствования.

В-четвертых, отказ от финансирования стратегических программ. Помните о проблемах, которые мы обсуждали в начале года? Да, это 155 мм самоходные артиллерийские установки "Богдана" и боеприпасы к ним. В 2019-м году испытания системы все же были остановлены, МОУ решило, что "Богданы" ВС Украины не нужны", - подчеркнул Забродский.

"Вот так все не просто отчету, значительно сложнее чем ностальгически возвращать к форме одежды военнослужащих имперские золотые погоны и менять цвет нашивок с фамилиями! В следующих сообщениях мы подробнее рассмотрим ситуацию по каждой из позиций выполнения ГОЗ 2020 года. И, вопросы для оборонного министерства будут совсем не комплементарными", - резюмировал нардеп.