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Доступной в оккупированном Крыму воды достаточно для обеспечения потребностей гражданского населения, - МинВОТ

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Доступной в оккупированном Крыму воды достаточно для обеспечения потребностей гражданского населения, - МинВОТ
В Крыму достаточно питьевой воды для гражданского населения, а подача воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров будет восстановлена ​​только после полной деоккупации АРК.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории", - сказал чиновник.

Яременко подчеркнул, что позиция министерства заключается в том, что через Северо-Крымский канал вода на полуостров попадет только после полной деоккупации АР Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды

Напоминаем, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жестко ограничили подачи воды.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5255
  • Mykhailo Stepanov
    сушеные морячки не воняют))
  • Алекс Мышкевич
    Утром деоккупация - вечером вода.... 😏
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