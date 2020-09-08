Белорусские пограничники сообщили, что до сих пор удерживают Колесникову у себя
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Белорусские пограничники сообщили, что член президиума Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова еще не освобождена, поскольку "расследование утреннего инцидента продолжается".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радыё Свабода.
В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили задержание, не сообщив, на каком основании была задержана Колесникова.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.