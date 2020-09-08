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Белорусские пограничники сообщили, что до сих пор удерживают Колесникову у себя

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Белорусские пограничники сообщили, что до сих пор удерживают Колесникову у себя
Белорусские пограничники сообщили, что член президиума Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова еще не освобождена, поскольку "расследование утреннего инцидента продолжается".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радыё Свабода.

В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили задержание, не сообщив, на каком основании была задержана Колесникова.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Amber
    Лукашенко перешёл к прямым похищениям своих оппонентов, как делал в 90-е, когда представители оппозиции были убиты, а тела их никогда не были найдены !!
    А что касается Колесниковой , то она не собиралась бежать в Украину , а наоборот на границе порвала свой паспорт !
  • Nataliia Radchenko
    Вот и лидер появился у беларусов! То, как она вела себя на границе - не просто поступок, это бесстрашие ...
  • Viktor Turchanikov
    Вот это женщина! Лысого то как корёжит.
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