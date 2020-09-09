Глава Львовского облсовета Ганущин госпитализирован с COVID-19
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Председателя Львовского областного совета Александра Ганущина положили в больницу из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет львовское издание Leopolis.news.
Отмечается, что Ганущин сейчас находится в КЗ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр". Как сообщает издание, он лечился от коронавируса дома, после чего его состояние ухудшилось.
Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу уточнить детали госпитализации отказалась от комментариев.