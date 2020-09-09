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На Тернопольщине "скорые" часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов, - глава ОГА

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На Тернопольщине "скорые" часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов, - глава ОГА
Из-за роста количества больных COVID-19 в Тернопольской области кареты "скорой помощи" часами ждут, чтобы пациентов приняли на лечение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава облгосадминистрации Владимир Труш, который сейчас болеет COVID-19.

"Скорые с больными часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов. С тяжелыми пневмониями принимают целые семьи. Две больницы Тернополя уже не принимают пациентов и для больных приходится искать места в районах. 87 человек умерли ... Это реальная ситуация с коронавирусом в области", - написал Труш.

Он подчеркнул: обидно, что органы местного самоуправления играют на эмоциях людей и при таких условиях провоцируют их на пикеты.

"И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", - добавляет руководитель области.

В Тернопольской области ежедневно регистрируют около 200 случаев COVID-19.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Lyk Omore
    Тем, кто не верит в короновирус предлагаю поработать в больницах по уходу за ковидными больными и подменить медперсонал. Там таких ждут. Сделайте доброе дело.
  • belge
    "И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", - добавляет руководитель области.

    Пи234бол зелемойный. Ты-то как выжил? Наверное, один и остался на всю область?
  • Николай Влад
    ну месяцами точно ))
    А вообще этот бред выглядит, как последняя ужасающая страшилка и истерика от МОЗовского ворья. Зелень решила пустить в ход последний свой брехливый довод про эти скорые, ждущие часами.
    А эта отчаянная истерика и явная брехня от власти просто потому, что Тернополь отказался исполнять неконституционные и преступные указы зеленской власти о переводе Тернополя в красную зону с полной остановкой жизнедеятельности всего областного центра.
    Но тернополяне и дальше продолжают срать на зеленских клоунов и не слушают их.
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