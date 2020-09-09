Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия, - Лукашенко о революции. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что если его режим не устоит, то следующей будет Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает один из телеграм-каналов, приближенный к узурпатору.

Лукашенко заявил: "Вы знаете, все глобализированно и интернационализированног Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя.

А как вы будете противостоять этим Telegram-каналам? ...

Даже если интернет убрать, Telegram-каналы из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро будут определенные политические события, а может и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь упадет, следующей будет Россия ".