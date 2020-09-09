Сенцов во Львове презентовал свою книгу о пребывании в российской тюрьме

Во Львове 8 сентября украинский режиссер, бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов презентовал двухтомник "Хроника одного голодания" и "4 с половиной шага". Эти книги он написал на протяжении 5 лет пребывания в заключении в России, когда был осужден по обвинению в "создании и руководстве террористической группой", а также "подготовке террористических актов" в оккупированном Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В книгу Олега Сенцова "4 с половиной шага" вошли 15 его рассказов о жизни заключенных в российской тюрьме, которые сидели рядом с ним. Это реальные истории людей. Читая эти рассказы, понимаешь куда решеткой, узнаешь о тюремном быте, к которому привыкаешь, отметил во время презентации Олег Сенцов.

"Человек, который никогда ничего не знал о тюрьме, сможет представить себе эту жизнь. 15 рассказов биографические, расположенные хронологически от Лефортова до Бутырки. Эти люди были рядом, это книга о жизни в тюрьме", - рассказал в комментарии Радио Свобода Олег Сенцов.

Он советует сначала читать рассказы с двухтомника, а затем вторую книгу "Хроники одного голодания". Это его дневник, написанный в течение 145 дней, которые Олег Сенцов голодал за решеткой с мая 2018 году с требованием освободить украинских политзаключенных.

"Когда начал голодовку, то понял, что есть много мыслей, и начал писать. Сижу в камере под постоянным обыском и видеосъемки. Как это делать? Решил открыто писать, у меня плохой почерк и писал еще меньше буквами, таким потоком без абзацев, чтобы нельзя было глазами зацепиться за текст. При этом говорил, что пишу фантастику, чтобы развеяться. Они брали и смотрели записи, ничего не могли понять. Я не знал, что через год все будет хорошо. Тогда финал мог быть очень разный. Ощущение совсем другие - писать и держать книги в руках. Только ночью вышли ", - говорит Олег Сенцов.

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Он писал свой дневник очень скажем, не проставлял даты, чтобы работники тюрьмы не поняли, что он описывает дня голодания и свои мысли. Олег Сенцов много писал в заключении, поскольку это не было запрещено.

"Когда голодаешь в изоляции, то ничего не имеешь, только мысли. Так же писал и рассказы, потому что в тюрьме много времени, другого ничего нет. Писал в течение пяти лет рассказы, когда было вдохновение ", - отметил Олег Сенцов.

Двухтомник бывшего украинского политзаключенного Кремля вышел в "Издательстве Старого Льва". Он писал на русском языке. Книги вышли на украинском языке и на русском.

"Выдали двуязычное издание, чтобы понимали, что это украинская книга. Мы надеемся, что ее будут читать там, где не знают украинского. Главное, что для Украинской эти книги, которые доносят, что в такое сложное время у человека больше ресурсов, чем она думает, важно проживать каждый день. Для меня это очень энергетические книги. О своих дневники Олег Сенцов рассказал после освобождения, и тогда мы задумали их выдать на годовщину освобождения украинских политзаключенных. Больше всего времени и работы потратили на расшифровку почерка Олега, это было трудно. Не один человек была задействована ", - говорит главный редактор" Издательства Старого Льва "Марьяна Савка.

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