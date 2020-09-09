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Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников

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Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников
Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.

В нем отмечается, что США "глубоко обеспокоены" сообщениями о действиях властей в Минске, касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

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"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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  • Anders Hepburn
    ..Сравнил свои допотопные трактора с допотопными радиоприемниками VEF, Для того чтобы создать и выпускать конкурентоспособные радиоприемники необходимо вложить в завод сотню миллионов долларов, полностью реорганизовать его и все равно он будет убыточным, за китайцами не угнаться, а трактора что, для Раши они вполне подходят, т.к. DHollandia им естесственно не по карману..
  • Maksim Perepelitca
    ...Що це за ідіот написав . ?? На думку цього Мельника , педагогам і лікарям гроші не потрібні , тому їм платити не обов'язково ? Схоже -совкодрочер натуральний .
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