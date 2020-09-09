Мир перешагнул отметку в 900 тыс. по числу жертв из-за COVID-19, количество инфицированных достигло 27,7 млн

По состоянию на утро 8 сентября в мире зарегистрировали 247 058 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 483 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 27 738 653 случая инфицирования, из них 247 058 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 901 866 человек, из них 4 483 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 19,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 24-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 514 231 (+ 28 561); Индия - 4 367 436 (+89 852); Бразилия - 4 165 124 (+17 330); Россия - 1 035 789 (+ 5 099); Перу - 696 190 (+ 4 615).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США -194 032; Бразилия - 127 517; Индия - 73 923; Мексика - 67 781; Великобритания - 41 586.

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Больше всего выздоровевших в США - 3 796 760, Бразилии - 3 397 234, Индии - 3 396 027, России - 850 049, Южной Африке - 567 729.