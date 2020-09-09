С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1000 нарушений тишины, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля в общей сложности 1000 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 8 сентября.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 1 000 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

В часности это 173 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 13 осветительных ракет, а также 812 очередей и выстрелов.

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