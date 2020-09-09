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На Донбассе сохраняется "тишина", вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва мины, - штаб ОС

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На Донбассе сохраняется "тишина", вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва мины, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

"Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что вчера, во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций получили боевые травмы от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

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Также сообщается, что в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.

Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.

На Донбассе сохраняется тишина, вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва мины, - штаб ОС 01

Топ комментарии

  • Анатолий Панасюк
    Зачем такое словоблудство - боевые травмы, от которых потом в госпиталях умирают? Травмы бывают в быту, на производстве, а на войне - ранения, контузии, убитые. Какую еще "травму" можно получить от взрыва мины.
  • ЗАПИСКИ СУМАШЕДШЕГО
    https://kriminal.tv/news/bojoviki_znischili_blindazhi_zsu_v_krasnogorivtsi_foto.html Бойовики відновили обстріли на Донбасі і знищили бліндажі українських військових в Красногорівці Донецької області. В результаті обстрілу є поранений.
    Гроссфельдмаршал хомячок опять брешет.
  • ingrid
    В тылу(!) подорвались на мине.........нет слов.......
    Выздоровления хлопцам.......
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