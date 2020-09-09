Директора 31 школы и 12 детсадов в Тернополе получили админпротоколы за нарушение карантина, - полиция

Тернополь и несколько районных центров отказались выполнять указание о закрытии учебных заведений и общественного питания. Из-за нарушения условий карантина "красной" зоны эпидемической опасности полицейские составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

На дистанционное обучение в районах "красной" эпидемической зоны перешло 243 учреждения образования к которым относятся дошкольные и внешкольные учебные заведения.

Здесь обучение с 7 сентября проходит онлайн. Однако в самом Тернополе школы и садики остались открытыми.

За нарушение карантинных норм в "красной зоне" 8 сентября по учебным заведениям начали ходить правоохранители и выписывать протоколы.

"Мы не будем вылавливать детей и родителей у заведений. Но мы увидели вчера, что все учреждения по Тернополю работают. Мы профилактически прошли и предупредили, что этого делать нельзя. Говорили и с руководством горсовета. Сейчас там идут дебаты. Сегодня правоохранители пришли и составили протоколы на руководителей школ и дошкольных учебных заведений", - сказал Александр Богомол, начальник ГУНП в области.

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Протоколы о несоблюдении карантинных мероприятий составили на руководителей 31 школы и 12 садиков. Мобильные группы продолжают работать и дальше.

Глава полиции также обратился к власти, ответственной за работу этих учреждений, с пониманием отнестись к установленным правилам и нормативам и закрыть садики и школы. В противном случае полиция и дальше будет составлять протоколы на нарушителей. Проверки также коснутся торговых и развлекательных заведений. Невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью.

"Если родители приведут детей в школу, а они заболеют COVID-19, то тогда уголовную ответственность понесет директор заведения согласно статье 325 УК", - сказано в сообщении.

Как отметила главная санитарный врач в Тернопольской области Оксана Чайчук, ситуация в области с COVID-19 усложняется. Ежедневно медики области регистрируют около двухсот новых инфицированных. Растет количество и летальных случаев среди населения в возрасте от 30 до 49 лет и от 49 до 65.