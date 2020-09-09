В Черниговской области за сутки выявили рекордные 112 новых случаев COVID-19, - ОГА

8 сентября в Черниговской области сообщили о 112 новых больных коронавирусом. Это самый большой показатель суточной заболеваемости в области за время пандемии.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 112. Из них 21 случай выявлен в Борзнянскому и столько же в Носовском районах, 18 – в Бобровицком, 14 – в Чернигове", - рассказал он.

Отмечается, что 13 человек находятся на госпитализации, остальные на самоизоляции дома.

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В этот же день от осложнений связанных с коронавирусной болезнью умер 75-летний житель области.

Всего с начала эпидемии на Черниговщине зарегистрировали 2484 случая инфицирования COVID-19, из них: 1079 пациентов выздоровели, 1107 – лечится амбулаторно, 249 – находится на госпитализации в медучреждениях, 40 летальных случаев и 9 умерших с сопутствующим диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в области проведения 986 тестов (ПЦР та ИФА).





