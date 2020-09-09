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В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек

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В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек
В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения. При этом 45 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 8 сентября сообщалось о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии 2 979 человек (за сутки 45), выздоровевших – 64 703 (за сутки 1 157). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,45% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой (102) областях.

В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 01
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 02
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 03
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 04
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 05
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 06

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • OA 3b6910dc
    Хожу без маски, гуляю, бухаю помаленьку (вино и очень понемногу, не пью я, извините).
    Всегда так жила, и с марта, с начала дурантина продолжаю.
    И дальше планирую.
    И вам советую.
  • юра Лонг
    Города из за ковида бунтуют а степаша под дурачка косит знай пишет свою статистику. Санитары рулят похлеще комисаров им дай только власть в ошейниках будем. Нет обратной связи с владой значит будет спротив.
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Ничего удивительного в этом нет. Осенью всегда увеличивается количество респираторных вирусных инфекций. Если на грипп так же активно протестировать то выявленных случаев будет не меньше.
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