Изнасилование и пытки в Кагарлыке: четырем работникам полиции сообщено о подозрении, назначено 50 экспертиз, - ГБР (обновлено)

В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлыкском отделении полиции о подозрении сообщили четырем работникам этого отделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило в ответ на запрос Радио "Свобода" территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Киеве.

"В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены выводы почти 90% предназначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлыкского ОП в совершенных ими преступлениях", - говорится в ответе.

В ГБР добавили, что вручение обвинительных актов подозреваемым работникам полиции и открытие материалов досудебного расследования в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех необходимых экспертиз.

После ознакомления с материалами досудебного расследования обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ответ на запрос Радио "Свобода".

Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения.

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Как сообщил замдиректора ГБР Александр Бабиков в интервью "Українським Новинам", три эпизода по "кагарлыкскому делу" уже практически завершены: "Думаю, что в ближайшее время будем рассматривать вопрос об окончании досудебного расследования. По трем эпизодам уже собраны все доказательства, проведены генетические, монологические экспертизы, сделано воспроизведение событий, допрошены все причастные".

Говоря о том, какое, по его мнению наказание должны понести виновные, Бабиков отметил, что "любое насилие, совершенное сотрудником государственных органов, неважно – это сотрудник полиции, СБУ, ГБР, прокуратуры…если человек находится под контролем государства, то любые противоправные действия в его отношении должны наказываться наиболее сурово".

"Для нас важно, насколько активно принимаются меры органами Нацполиции для того, чтобы способствовать расследованию, раскрытию этого преступления и не допустить в дальнейшем подобных случаев. Мы понимаем, что, так или иначе, в любом правоохранительном, государственном органе рано или поздно, время от времени, к сожалению, происходят такие события, но вопрос в реакции на них. Покрывают преступников или нет, помогают изобличить их или препятствуют. Если мы говорим о том, что в этом деле внутренняя безопасность Нацполиции способствовала расследованию, значит они приняли должные меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия от этих событий", - сказал замдиректора ГБР, отвечая на вопрос, должен ли глава МВД Арсен Аваков нести какую-то ответственность за произошедшее в Кагарлыке.

В июле в ГБР сообщали, что Голосеевский суд Киева отправил под домашний арест двух полицейских, подозреваемых в пытках граждан в мае, и арестовал еще одного полицейского, которого считают причастным к другому случаю пыток еще в январе 2020 года.

ГБР также призвало жителей Кагарлыка сообщать о "фактах противоправных действий правоохранителей".

Перед этим ГБР сообщило об обнаружении новых фактов пыток в Кагарлыкском отделении полиции.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.