На Полтавщине зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила, - ЦОЗ
Житель Зеньковского района Полтавской области заболел лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
У заболевшего поднялась температура до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах. Его осмотрел семейный врач и госпитализиовал. Специалисты вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ обнарудили антитела igG к вирусу Западного Нила.
В ЦОЗ отмечают, что вакцины для профилактики этого заболевания нет. Его переносят комары, документальных случаев заражения от человека нет.
По данным Центра, в Украине есть энзоотичные территории данного вируса.
Чтобы уберечься от укусов комаров ЦОЗ рекомендует:
– надевать одежду с длинными рукавами из плотной ткани;
– использовать средства против насекомых;
– при необходимости делать дезинсекцию помещения.