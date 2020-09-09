В штаб пришли "маски": еще один белорусский оппозиционер Знак перестал выходить на связь

Член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Максим Знак перестал выходить на связь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже кто-то к нам пришел" отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", - рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.

Очевидцам удалось сфотографировать задержание Максима Знака.



Фото: сайт TUT.by

Максим Знак - один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и в Беларуси. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.