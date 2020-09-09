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Состояние Балуха стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ, все еще без сознания, - Ирина Геращенко

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Состояние Балуха стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ, все еще без сознания, - Ирина Геращенко
Состояние бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли накануне избитым, остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"От врачей БСП, где находится В. Балух: "Состояние пациента стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

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Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

Состояние Балуха стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ, все еще без сознания, - Ирина Геращенко 01

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Хто замовив Балуха? Де затримання злочинців? Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"? Виходить, що немає наміру встановити покидьків? Що скажуть супер професіонали "сискної" справи Аваков і Геращенко?
  • Amber
    Звіряче побиття кремлівського політв'язня Володимира Балуха відображає загальну атмосферу, яка панує в країні зараз: розгул опзж та сателітів, вандалізм на Меморіалі Голодомору, «какаяразніца» як політика влади тощо.
    Ця атмосфера - наслідок зневаги влади до всього українського.
    Швидкого одужання Володимиру !!
  • Ан Мур
    https://censor.net/ru/user/452546 цим висером вкотре довів свою ворожу касапсбку суть
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