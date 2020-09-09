Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину: будет встречаться с энергетиками и студентами
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Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Хмельницкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава государства примет участие в презентации проекта Стратегии развития региона до 2027 года.
Также Президент ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов в рамках программы "Большое строительство".
Запланированы встречи Зеленского с представителями энергетической отрасли и студентами.