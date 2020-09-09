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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину: будет встречаться с энергетиками и студентами

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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину: будет встречаться с энергетиками и студентами
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства примет участие в презентации проекта Стратегии развития региона до 2027 года.

Также Президент ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов в рамках программы "Большое строительство".

Запланированы встречи Зеленского с представителями энергетической отрасли и студентами.

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Топ комментарии

  • cloud2009 26ea8082
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  • Старый зольдат
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