Чтобы решить проблему с пробками, Киеву нужна транспортная стратегия, – Борислав Береза

Мораторий на ЖК, перехватывающие стоянки и транспортная стратегия – Борислав Береза ​​рассказал, как бороться с проблемой пробок в Киеве

Количество автомобилистов в Киеве растет слишком быстро, а столица к таким изменениям оказалась не готова. Столичная власть не способна прогнозировать развитие города, поэтому киевляне страдают от пробок и загазованного воздуха. Чтобы решить проблему нужны: транспортная стратегия, которая будет разработана на основе Генплана, и ограничения на новое строительство.

Об этом лидер "Экопартии" Борислав Береза ​​написал на странице в Facebook.

"Пробки – одна из ключевых проблем Киева сегодня. Значительное количество людей ежедневно приезжает в столицу на работу на собственных авто. Плюс туристы. Плюс транзитный транспорт и киевские автомобилисты. Транспортная инфраструктура Киева 60-80-х годов прошлого столетия не была рассчитана и такую ​​нагрузку. Ни мосты, ни дороги. Но вместо того, чтобы предусмотреть такую ​​ситуацию еще 10 или по крайней мере 5 лет назад и начать строить объездные дороги, развязки и ремонтировать мосты, столичная власть дождалась пика проблемы и теперь в конвульсиях пытается реагировать. Частично ремонтирует, латает, но этого уже мало", – заявил Борислав Береза.

Политик подчеркнул, что общественный транспорт, в частности – столичный метрополитен, также работает на пределе своих возможностей. А новые станции метро, ​​несмотря на обещания, строятся слишком медленно. По словам Борислава Березы, при таких условиях до 2025 года, чтобы доехать до работы и обратно киевляне будут тратить на дорогу до 4 часов в сутки. Возможным решением проблемы политик назвал введение в Киеве моратория на новую жилую застройку и разработку транспортной стратегии Киева на базе нового Генплана.

"Столичная власть не прекращает раздувать город, как воздушный шарик – ЖК растут в Киеве как грибы, игнорируя Генплан, ДБНы и изменение плотности населения в Киеве. А вместе с ними растет и количество автомобилистов. Думаю, что из этой ситуации сейчас только один выход. Первое – ввести 5-летний мораторий на жилую застройку в Киеве, которая не предусмотрена Генпланом. Второе – сделать перехватывающие парковки на въездах в столицу и на главных транспортных магистралях. А третье – это в ближайшем времени разработать транспортную стратегию Киева на основе нового Генплана, который мы создадим вместе с киевлянами, учитывая их интересы", – предложил Борислав Береза.

Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовала предвыборная кампания к местным выборам. О своем участии в них накануне заявил Борислав Береза. Политик будет баллотироваться в мэры Киева, а его политическая сила "Экопартия" – в Киевсовет.