В ВСУ рекорд заболеваемости COVID-19: за сутки - 68 новых случаев

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в целом сейчас болеет 650 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Медсил ВСУ в Facebook.

"Всего за время пандемии выздоровели – 1 389 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 122 человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за сутки выявлено 68 новых случаев COVID-19, из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области - 2 военнослужащих).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 59 человек (Киевская область - 25 военнослужащих и 7 сотрудников ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Черниговская область - 2 военнослужащих, Ровенская область - 2 военнослужащих, Хмельницкая и Винницкая области - по 1 военнослужащему и Тернопольская область - 1 сотрудник ВСУ).

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Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксирован 2 551 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.