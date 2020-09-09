Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Александром Лукашенко.
Бабаян сказал, что дословно не процитирует Лукашенко, но смысл передаст.
"Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки. - Ред.), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили. Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? - передал содержание беседы с российскими журналистами Роман Бабаян. - Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: "Тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди".
По словам журналиста, Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы".
Напомним, Лукашенко заявлял, что белорусские спецслужбы перехватили разговор Варшавы и Берлина. Запись, по его словам, доказывает, что никакого отравления Навального не было.