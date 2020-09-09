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В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции

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В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции
В высшие учебные заведения Украины зачислены почти полторы тысячи абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, вступительная кампания для них продлится до 23 октября.

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"Во время вступительной кампании главным вызовом было помочь абитуриентам выехать на территорию свободной Украины, вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов", - сообщила Голованчук.

Как сообщалось, для абитуриентов со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступление в украинские вузы продлено до 23 октября. Согласно программе Президента Украины, в 2020 году абитуриенты с временно оккупированных территорий Донбасса вступают в украинские вузы без ВНО. Всего они могут вступить в 150 университетов, находящихся в ведении Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также в три вуза системы МВД. В Украине с 1 августа стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Зайняли місця дітей платників податків. Потім зчймуть і робочі місця цих же дітей. В тому числі і в державних органах.
  • patriotukrainy
    И стесняюсь спросить, сколько детей украинских патриотов и защитников суверенитета на Донбассе "пролетело", благодаря особенной любви преЗЕдента к сепарским регионам? Ясно и понятно, что даже при получении высшего образования в наших вузах эта публика работать на благо Украины НЕ БУДЕТ. Мой племянник-первоклассник из Макеевки УЖЕ утверждает, что его Родина- роSSия, а что он будет петь дальше, несложно прогнозировать. А еще эти бредовые идеи выборов! Какие выборы?!! Лишить права голоса, как минимум, на ПЯТЬ ЛЕТ,а далее смотреть на поведение.
  • Алексей Иванович 353f574d
    И все молчат о поножовщине в общаге КПИ в Киеве, где в одну комнату, делом случая, поселили парня у которого отец в АТО погиб, и гниду с ордло, у которой папаша еще живой и стреляет по нашим военным, как он сам и рассказал, за что и получил ножом в живот. Крысеныш выжил, но нашего хлопца все равно посадят, вот такие дела...
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