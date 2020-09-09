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В Киеве взорвалась автоцистерна: один человек погиб, еще один госпитализирован, - полиция. ФОТО

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Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автоцистерны при проведении сварочных работ. В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33 -летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33-летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

В Киеве взорвалась автоцистерна: один человек погиб, еще один госпитализирован, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

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