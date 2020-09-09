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Умер известный украинский диктор Николай Козий: он озвучивал Томос, Библию, сериалы "Альф" и "Коломбо"

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Умер известный украинский диктор Николай Козий: он озвучивал Томос, Библию, сериалы "Альф" и "Коломбо"
В понедельник, 7 сентября, скончался украинский диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий.

Об этом сообщил руководитель Громадського радиовещания, генпродюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин, передает Цензор.НЕТ.

"Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый брендвойс телеканала "1 + 1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", - написал Хоркин в Facebook.

Козий родился 19 июня 1941 года. Он считался одним из лучших украинских дикторов. Принимал участие в озвучивании ряда популярных телесериалов и программ, в том числе передач Украинского радио для школьников, так называемого "Школьного научного радиообщества", которые выходили в 1980-х годах.

С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ и вел дневные информационные выпуски.

Козий принимал участие в дублировании и озвучивании таких фильмов как "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Озвучил большое количество аудиокниг, передачи французской телекомпании FCI, программу "Прикосновение природы".

Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также Козий озвучил текст Томоса об автокефальной Православной церкви Украины.

Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Тимофеевича.

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Топ комментарии

  • Amber
    Світла пам'ять світлій Людині 😪😪😪
  • Вася Шевченко f77d76ba
    читає Микола КОЗІЙ
    https://youtu.be/FJnMhtKdgGc

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    Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 9831
  • VOLVO XC 70
    R.I.P. ПРИМИ Душу новопреставленного..Ушел реально ГОЛОС ТЕМБР ИНТОНАЦИЯ... некоторым политикам не хватает порой таких вот дублеров..а то как откроют рот "Дьякую!" то вырвать охота....(пардон)
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