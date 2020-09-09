Минюст подал апелляцию на решение суда взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов, - Малюська

Министерство юстиции подало апелляцию на решение судьи Печерского суда Сергея Вовка взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов. Кроме этого, министерство подало на Вовка жалобу в Высший совет правосудия.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не сидим сложа руки. На постановление мы только подали апелляционную жалобу. А на самого судью Вовка - жалобу в Высший совет правосудия", - написал Малюська.

Он напомнил, что в парламенте ожидает рассмотрения законопроект №4064, который блокирует списание денежных средств в качестве меры обеспечения иска.

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Малюська считает, что решение судьи Вовка может определить будущее судебной власти Украины.

"Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся соответственно на постановление отреагировать, по всей строгости закона. Ну или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет", - отметил Малюська.

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Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к "ПриватБанку" на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества "ПриватБанка" при отказе выплаты компаниям Суркисов.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

В тот же день, 3 сентября, Вовк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с "ПриватБанка" почти $165 млн.

Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с "ПриватБанка" $350 млн в пользу Суркисов, 7 сентября зарегистрирован в Раде.