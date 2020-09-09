51% граждан не доверяет президенту Зеленскому, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому за год упал с 76% до 44%, а уровень недоверия - вырос с 14% до 51%.

За результатами опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 августа - 3 сентября 2020 методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), Президент В.Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков, сообщает Цензор.НЕТ.

44% опрошенных доверяют Главе государства, 51% - не доверяют. Ю.Бойку доверяют 24%, не доверяют - 58%, Ю.Тимошенко доверяют 22%, не доверяют - 74%, П.Порошенку доверяют 22%, не доверяют - 75%.

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Уровень доверия к Президенту В.Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции к президентам П.Порошенку (25%) и В.Януковичу (26%).

Отметим, что по сравнению с опросом месяцем ранее, уровень доверия к Зеленскому вырос с 38% до 44%. При этом, годом ранее, в сентябре 2019 года, президенту Зеленскому доверяли 76% граждан Украины, и лишь 14% не доверяли.







Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%. Сроки проведения: 29 августа - 3 сентября 2020 г.