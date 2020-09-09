Новости

51% граждан не доверяет президенту Зеленскому, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

7 938174
51% граждан не доверяет президенту Зеленскому, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому за год упал с 76% до 44%, а уровень недоверия - вырос с 14% до 51%.

За результатами опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 августа - 3 сентября 2020 методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), Президент В.Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков, сообщает Цензор.НЕТ.

44% опрошенных доверяют Главе государства, 51% - не доверяют. Ю.Бойку доверяют 24%, не доверяют - 58%, Ю.Тимошенко доверяют 22%, не доверяют - 74%, П.Порошенку доверяют 22%, не доверяют - 75%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к Президенту В.Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции к президентам П.Порошенку (25%) и В.Януковичу (26%).

Отметим, что по сравнению с опросом месяцем ранее, уровень доверия к Зеленскому вырос с 38% до 44%. При этом, годом ранее, в сентябре 2019 года, президенту Зеленскому доверяли 76% граждан Украины, и лишь 14% не доверяли.

51% граждан не доверяет президенту Зеленскому, - опрос Рейтинга 01
51% граждан не доверяет президенту Зеленскому, - опрос Рейтинга 02
51% граждан не доверяет президенту Зеленскому, - опрос Рейтинга 03

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%. Сроки проведения: 29 августа - 3 сентября 2020 г.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    11:29 112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами

    11:42 Уровень доверия к Зеленскому вырос до 44%

  • Порохобандерівець
    У нас опитування проводили. Я сам підійшов і попросив анкету. Мене запитали за кого я голосуватиму, я сказав що за Порошенка. Після чого інтерес до мене ці достойні люди втратили, анкету не дали. Почав наполягати- почали тікати і кричати ;Чого Ви до нас причепилися!;.
    Отакі опитування.
  • саша паламарчук
    Уровень доверия к Зеленскому вырос до 44%, но 51% граждан по-прежнему не доверяют президенту, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6259
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости