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В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ

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В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ
Неизвестные пытаются попасть в квартиру нобелевского лауреата из Беларуси Светланы Алексиевич.

Об этом представитель белорусского "Еврорадио" сообщил в чате пресс-службы штаба экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Алексиевич является членом президиума Координационного совета оппозиции. 26 августа ее уже вызывали в Следственный комитет Беларуси на допрос в качестве свидетеля по делу о КС, тогда она отказалась давать показания.

Практически все члены президиума КС в настоящее время либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич

Утром в среду в белорусской оппозиции сообщили о задержании члена президиума Координационного совета Максима Знака и обысках у него дома и в штабе Бабарико, где оппозиционер находился в момент задержания. Также сообщалось об обысках в квартире другого члена президиума координационного совета - Марии Колесниковой, задержанной накануне.

По данным соратников Знака, его задержание осуществлено в рамках ранее возбужденного уголовного дела против КС за призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.

Также на Цензор.НЕТ: В штаб пришли "маски": еще один белорусский оппозиционер Знак перестал выходить на связь

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Срочно! С шариками, с ленточками, флажками, речевками , песнями, шутками-прибаутками к дому Алексевич!!! Попытаться рассмешить "неизвестных" и отвлечь их внимание!!!
  • Lvbnhj
    В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ - Цензор.НЕТ 7025
  • NonCFist
    Да какие ж то неизвестные? То известные бандиты из банды лукашеску.
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