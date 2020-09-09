В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ

Неизвестные пытаются попасть в квартиру нобелевского лауреата из Беларуси Светланы Алексиевич.

Об этом представитель белорусского "Еврорадио" сообщил в чате пресс-службы штаба экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Алексиевич является членом президиума Координационного совета оппозиции. 26 августа ее уже вызывали в Следственный комитет Беларуси на допрос в качестве свидетеля по делу о КС, тогда она отказалась давать показания.

Практически все члены президиума КС в настоящее время либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

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Утром в среду в белорусской оппозиции сообщили о задержании члена президиума Координационного совета Максима Знака и обысках у него дома и в штабе Бабарико, где оппозиционер находился в момент задержания. Также сообщалось об обысках в квартире другого члена президиума координационного совета - Марии Колесниковой, задержанной накануне.

По данным соратников Знака, его задержание осуществлено в рамках ранее возбужденного уголовного дела против КС за призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.

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