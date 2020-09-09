Из 310 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 21 ребенок и 13 медиков, 43 пациента госпитализированы, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество больных коронавирусной болезнью в Киеве растет. За минувшие сутки обнаружили еще 310 больных.
Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821.
Заболели:
-167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
-122 человека в возрасте от 18 до 78 лет
-8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от 1 года до 17 лет.
Заболели также 13 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, Подольском - 42, Деснянском - 40 случаев.
Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусной болезнью. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирусную болезнь", - рассказал Кличко.