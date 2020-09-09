Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, - "слуга народа" Богуцкая

Президент Украины Владимир Зленский опасается резкой реакции Грузии в случае назначения Михеила Саакашвили премьер-министром Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "СН" Елизавета Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"На встрече с Президентом Зеленским я у него спросила, готов ли он назначить Премьером Михеила Саакашвили?

Добавила, что реформы надо проводить, а не бесконечно говорить об их необходимости.

Владимир Александрович рассказал историю о том, что Грузия была против возвращения Михеила в Украину, что при назначении его головой исполнительного совета рады реформ Грузия отозвала посла, и что при назначении на пост Премьера готова разорвать с нами дипломатические отношения... а мы сейчас входим в антипутинскую коалицию.

Вот.

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Поэтому, когда Михеил Саакашвили станет Премьером Грузии, нам не надо будет бояться отзыва посла и разрыва дип отношений.

И реформ не надо бояться.

Позитивные перемены нас благополучно обойдут стороной.

Да здравствует Одесский Пундык.

А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".