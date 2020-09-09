Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, - "слуга народа" Богуцкая
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "СН" Елизавета Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"На встрече с Президентом Зеленским я у него спросила, готов ли он назначить Премьером Михеила Саакашвили?
Добавила, что реформы надо проводить, а не бесконечно говорить об их необходимости.
Владимир Александрович рассказал историю о том, что Грузия была против возвращения Михеила в Украину, что при назначении его головой исполнительного совета рады реформ Грузия отозвала посла, и что при назначении на пост Премьера готова разорвать с нами дипломатические отношения... а мы сейчас входим в антипутинскую коалицию.
Вот.
Поэтому, когда Михеил Саакашвили станет Премьером Грузии, нам не надо будет бояться отзыва посла и разрыва дип отношений.
И реформ не надо бояться.
Позитивные перемены нас благополучно обойдут стороной.
Да здравствует Одесский Пундык.
А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".