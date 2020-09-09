САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам +", - адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам +" в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец, опубликовав в Facebook копию соответствующего постановления.

"Конец эпохи дела" Роттердам + ". Теперь официально: мы, как защита, наконец получили текст постановления о закрытии дела "Роттердам +", - сообщила Одинец.



Согласно опубликованной ею копии постановления прокуратуры, в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Адвокат подчеркнула, что комиссионная экспертиза, в которую вошли все экспертные выводы стороны защиты и стороны обвинения, не подтвердила ущерба или убытков от действия формулы.

"Экспертиза, сделанная за 2 недели в июле 2019" на коленках "экспертом СБУ и на основании которой были вручены подозрения, не подтвердилась. Сам эксперт, который в том числе был привлечен к проведению комиссионной экспертизы в феврале 2020 - августе 2020, не подтвердил свои же выводы", - отметила Ирина Дрыгваль.



Также согласно постановлению прокуратуры, разработка и принятие постановления НКРЭКУ о методике определения прогнозной ОРЦ, которая в медийном пространстве получила название "Роттердам +", была полностью законной и обоснованной, что, в том числе, подтверждено решениями судов.

Впрочем, по словам Одинец, в НАБУ не хватает смелости признать беспочвенность своего расследования, поэтому детективы всячески пытаются "сохранить лицо".

"Признать перед обществом, что миллионы гривен налогоплательщиков, которые были потрачены на детективов и экспертизы, потрачены на ветер, такому серьезному учреждению " не комильфо ". Именно поэтому мы видим "предсмертные конвульсии" НАБУ в этом деле", - отметила Ирина Одинец.



