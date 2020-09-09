Путин и его окружение больше всего боятся потерять свои миллиарды. Более жесткие санкции - единственный рычаг влияния на них, - британский журналист Хардинг. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин и его приближенные больше всего боятся стать изгоями в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Татьяне Поповой британский журналист, иностранный корреспондент The Guardian, автор книги о России Mafia State Люк Хардинг.

По мнению Хардинга, мировым политикам в первую очередь нужно понять, что Путин не заинтересован в развитии событий, которое было бы выигрышным для всех.

"Он – игрок, который всегда предпочитает антагонистический подход. Путин уверен, что то, что плохо для Украины или Запада, – автоматически выгодно для России. И наоборот.

К тому же у него наблюдаются все признаки параноидального склада ума, некий кагэбистский образ мышления. Как во времена "холодной войны", он видит Россию как государство, со всех сторон окружённое врагами и находящееся в состоянии перманентной неофициальной войны со странами Запада", - отмечает автор журналист.

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Хардинг при этом подчеркивает, что никто в мире не хочет открыто конфликтовать с Россией, "особенно после того, что произошло с Украиной".

"Поэтому самым адекватным ответом остаются санкции. По отношению к некоторым Кремлёвским деятелям они уже работают, но этого недостаточно. Нужны более строгие и широкие санкции, которые бы охватывали членов их семей, включали запреты на перемещения по миру, замораживание банковских счетов.

Важно учитывать, что несмотря на то, что для внутреннего российского потребителя кремлёвский режим выглядит как ура-патриотичный, очень националистический, – "КрымНаш" и всё такое, – но на деле единственное, что действительно заботит верхушку – это деньги. Все они миллиардеры, и больше всего на свете они боятся потерять доступ к своим деньгам и к западным рынкам – вот что для них было бы действительно очень болезненно", - убежден автор Mafia State.