В декабре могут начать платить компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, - Минреинтеграции

Выплаты денежных компенсаций на восстановление жилья, разрушенного в результате агрессии РФ на Донбассе, могут начаться в декабре.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, сумма компенсации составит до 300 тыс. грн.

Чиновница назвала одной из крупнейших побед то, что команда Министерства реинтеграции смогла совместно с коллегами из других ведомств утвердить порядок, который четко предусматривает алгоритм получения компенсации за недвижимое имущество, разрушенное в результате агрессии Российской Федерации.

"Здесь очень важный момент, мы говорим о компенсации имущественных прав. Мы не говорим, к сожалению, о том, что государство в полной мере сможет компенсировать всю стоимость, которая была на момент 2014 года. Однако этой суммы, о которой идет речь, - это 300 тыс. грн, - для большинства районов будет более чем достаточно. До 300 тыс. за объект недвижимости, который был разрушен в результате агрессии со стороны Российской Федерации. Это та сумма, на которую сегодня можно рассчитывать, ее государство готово выплачивать пострадавшим", - сказала замминистра.

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Она также заявила, что в Министерстве хорошо понимают, что эта сумма не может быть 100-процентной компенсацией всего имущества.

"Здесь важно, подчеркиваю, что, во-первых, остается земельный участок в собственности. 300 тыс. - это та сумма, на которую то жилье, которое сейчас уже невозможно восстановить, можно приобрести", - отметила Голованчук.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Кабинет Министров принял решение, согласно которому владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья смогут получить от государства компенсацию в 300 тыс. Согласно принятому механизму, органы местного самоуправления будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате боевых действий, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.