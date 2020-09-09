Алексиевич о событиях в Беларуси: Мы не готовили переворот, мы хотели диалог. Сейчас страна восстала

Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич опровергла утверждения властей о том, что Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого она является, планировал государственный переворот.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в обращении Алексиевич, размещенном на сайте белорусского Пен-центра.

"Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", - сообщила она.

Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси. "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им", - написала Алексиевич.

Она сожалеет о преследованиях членов совета оппозиции. "Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна", - заявила она.

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При этом она посетовала, что ее беспокоят визиты неизвестных.

"Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь...", - заключила Алексиевич.

Утром в среду в белорусской оппозиции сообщили о задержании члена президиума Координационного совета Максима Знака и обысках у него дома и в штабе Бабарико, где оппозиционер находился в момент задержания. Также сообщалось об обысках в квартире другого члена президиума координационного совета - Марии Колесниковой, задержанной накануне.

По данным соратников Знака, его задержание осуществлено в рамках ранее возбужденного уголовного дела против КС за призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.