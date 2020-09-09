Главный эпидемиолог Молдовы Фуртунэ заявил, что от COVID-19 умирают только те, кто "был обузой", и подал в отставку
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZN.ua.
Скандальное заявление Фуртунэ сделал на телевидении. "В случае 1/3 смертей люди страдали различной степенью ожирения, причем сердечно-сосудистая патология в большинстве случаев является преобладающей. Я не циник, но в мире коронавирус унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих. Это люди, которые мучились: на последних стадиях рака, на поздних стадиях диабета, с сердечно-сосудистыми патологиями. Это произошло в Италии, во Франции, и к сожалению, в Молдове", - заявил Фуртунэ.
Позднее Фуртунэ принес извинения за свои слова, отметив, что его неправильно поняли, однако президент и правительство потребовали его отставки.
Читайте на Цензор.НЕТ: Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов
"Премьер-министр Ион Кику пригласил директора Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) на встречу, в ходе которой Николае Фуртунэ заявил о своей отставке", - сообщила пресс-служба правительства Молдовы.