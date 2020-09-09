ЕС продлил "крымские" санкции против РФ: скоро в список внесут 15 человек и ряд организаций за строительство Керченского моста, - журналист Йозвяк

Послы Европейского одобрили продление санкций против России из-за оккупации Крыма. Санкции были продлены на 6 месяцев.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

В санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Им запрещают выдачу виз и замораживают их активы в ЕС. Также в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.

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