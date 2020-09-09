Суд наложил арест на 65 российских самолетов из-за незаконных полетов в оккупированный Крым, - прокуратура
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
"Под процессуальным руководством прокуратуры АРК, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 УК Украины)", - написала она.
Так, Диденко отметила, что начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Также было официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированной территории полуострова.
"Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, которые нарушают международные правила полетов и законодательство Украины.
В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда / выезда из / на оккупированный полуостров и правил международных полетов, сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - написала Диденко.