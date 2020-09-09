Козак примет участие во встрече советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине, - Песков
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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине 11 сентября, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Да, мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине. Он будет участвовать во встрече помощников", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.