Каждый руководитель, принимающий решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность, - Шмыгаль
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности", - сказал премьер.
Штрафовать за нарушения карантина в Украине могут не только полицейские и санитарные врачи, но и местные органы власти. За нарушения карантина предусмотрены штрафы и тюремные заключения.
Все нарушения карантина караются по статье 325 Уголовного кодекса Украины. Если действия граждан привели к распространению вируса, виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет тюрьмы. В случае гибели людей - от 5 до 8 лет заключения. Для должностных лиц штрафы составляют 34-170 тысяч гривен.
Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в стране не предусмотрена ответственность за политические заявления.
"Если лично мэр нарушит правила карантина, то мы лично мэра будем штрафовать. Но за политические заявления у нас нет ответственности. У них у всех выборы, они на этих выборах хотят покрасоваться перед избирателями. Надеюсь, что мэров, которые не занимаются защитой своих граждан от коронавируса, не будут избирать", - сказал он.