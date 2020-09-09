Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова. ТАБЛИЦА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова.
"Президент Владимир Зеленский заявил, что налоговые поступления во время пандемии выросли в 1,5 раза, а доходы на таможне упали.
Сделала обычную проверку этого факта по данным Казначейства и пришла к выводу, что службы Президента, которые готовят ему информацию для выступлений, дезинформировали его.
Тезис о росте налоговых поступлений в полтора раза во время пандемии не соответствует действительности.
Периодом пандемии для Украини считаем с начала введения карантина, то есть март 2020. В период с марта по сентябрь 2020 года, налоговая собрала больше, чем в прошлом году в марте на 8%, в июне на 104%% и в августе на 12%.
Относительно июня 2020 года, то эти дополнительные поступления обеспечили две государственные компании: Нафтогаз и Приватбанк, которые перечислили дивидендов на 64,1 миллиарда, против 18,7 млрд прошлого года. Поэтому налоговая не имеет отношения к высоким результатам июня.
Относительно августа, то эти дополнительные 12% частично обеспечены существенным уменьшением возмещения НДС (возмещено на 24% меньше, чем в августе 2019). Непосредственно налоговых сборов, без учета возмещения, в августе было на 5% больше, чем в прошлом году.
Аналогичная ситуация и по марту - собрано на 8% больше, но если исключить фактор уменьшения возмещения НДС - это лишь на 3% больше, что сопоставимо с уровнем инфляции.
Привожу сравнительную таблицу ежемесячных налоговых сборов в 2019 и 2020 годах.
Как видно, благодаря дивидендам Нафтогаза и Приватбанка, за период карантина сборы выросли всего на 17%, что безусловно не является "в полтора раза".
Проверить эту математику довольно просто: при налоговых сборах в полтора раза превышающих докарантинные, доходы бюджета были бы перевыполнены, но по информации Казначейства план доходов в общий фонд Госбюджета за январь-август выполнен лишь на 97%.
У меня большая просьба ко всем службам Офиса Президента и экономического блока Правительства - давайте Президенту достоверную информацию о состоянии налоговых поступлений и не создавайте ему другую "зазеркальную" рамку восприятия реальности", - рассказала Острикова.