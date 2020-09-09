Псевдоминера моста Метро в Киеве выпустили из психбольницы: он вменяем

Днепровский районный суд отправил Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать киевский мост Метро, под круглосуточный домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Экспертиза в психбольнице установила, что он вменяем, и поэтому оснований содержать его в спецучреждении нет.

Между тем, досудебное расследование находится уже на завершающей стадии и вскоре материалы будут направлены в суд.

Напомним, 1 июня поступило сообщение о заминировании моста Метро в Киеве. Никаких четких требований мужчина не озвучивал. Чтобы его задержать, организовали спецоперацию, в которой принимали участие 300 правоохранителей.

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Мужчину задерживали два часа, а бомба оказалась муляжом из гвоздей и песка. Так называемому минеру грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.