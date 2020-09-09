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Госдеп США высоко оценил работу МВД Украины по противодействию антисемитизму

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Госдеп США высоко оценил работу МВД Украины по противодействию антисемитизму
Спецпредставитель Государственного департамента США Элан Карр высоко оценил работу системы МВД Украины в противодействии проявлениям антисемитизма и расовой дискриминации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина пережила реальные трансформации в вопросах противодействия антисемитизму. Это подтверждают и евреи, проживающие в Украине. И я считаю честью работать с украинскими лидерами, которые борются с антисемитизмом у себя в государстве и на мировом уровне", - сказал Карр во время Киевского еврейского форума.

Представитель Госдепартамента США заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принимает все возможные меры, чтобы не допустить такое явление как антисемитизм в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион

Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    А семітизму хтось протидіє?
  • Порохобандерівець
    Цікаве відео.

    https://www.facebook.com/100023882704013/videos/835861080553308/
    Раввин розповідає по богообраний народ та роль гоїв у світі.
  • Tamara Ilchenko
    В жодній краіні світу, окрім Ізраїля, ніколи не було президента-єврея. Тільки самозрадницька українська нація дозволила собі цей експеримент над рідоною країною.
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