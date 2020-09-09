Госдеп США высоко оценил работу МВД Украины по противодействию антисемитизму

Спецпредставитель Государственного департамента США Элан Карр высоко оценил работу системы МВД Украины в противодействии проявлениям антисемитизма и расовой дискриминации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина пережила реальные трансформации в вопросах противодействия антисемитизму. Это подтверждают и евреи, проживающие в Украине. И я считаю честью работать с украинскими лидерами, которые борются с антисемитизмом у себя в государстве и на мировом уровне", - сказал Карр во время Киевского еврейского форума.

Представитель Госдепартамента США заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принимает все возможные меры, чтобы не допустить такое явление как антисемитизм в Украине.

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